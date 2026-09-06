Москва6 сен Вести.Власти Индонезии призвали жителей не выходить на улицу без респираторов N95 или KN95 из-за распространения вулканического пепла после серии извержений вулкана Анак-Кракатау. Об этом сообщил секретариат кабинета министров страны.

Серия извержений началась вечером 4 сентября. Вулкан выбрасывал раскаленный материал, наблюдались лавовые фонтаны, а грохот и подземные толчки ощущались в ряде районов провинций Бантен, Лампунг и Западная Ява.

На вулкане Анак-Кракатау произошло несколько извержений. В целях предотвращения воздействия вулканического пепла мы призываем жителей принять ряд экстренных мер сказано в сообщении

Власти рекомендовали жителям носить респираторы, а также защитные очки, отказаться от контактных линз и по возможности меньше находиться на открытом воздухе, пока в атмосфере сохраняется вулканический пепел.

После возвращения с улицы индонезийцам советуют мыть руки и лицо. Автомобилистов призвали снизить скорость из-за возможного ухудшения видимости и скользких дорог. Кроме того, власти рекомендовали закрывать двери и окна в помещениях, плотно закрывать емкости с чистой водой и следить за сообщениями Центра вулканологии.

На фоне извержений полеты в международном аэропорту Сукарно-Хатта временно приостановили до 09.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что воздух столицы Индонезии - Джакарты - заполнился частицами вулканического пепла на фоне продолжающегося извержения вулкана Анак-Кракатау.