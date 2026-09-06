Москва6 сен Вести.Воздух столицы Индонезии - Джакарты - заполнился частицами вулканического пепла на фоне продолжающегося извержения вулкана Анак-Кракатау.

Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на индонезийские геологические и метеорологические службы.

Пылевидная масса была выявлена на высоте 6 тысяч метров на яванской стороне вулкана, а шлейф - на высоте до 15 тысяч метров на стороне Суматры и некоторых частях провинции Бантен на острове Ява.

На спутниковых снимках заметен обширный шлейф пепла, направляющийся от вулкана к западной части Явы.

Из-за ухудшения обстановки международный аэропорт Сукарно-Хатта временно приостановил работу. Ограничения затронули более 30 авиарейсов. На текущий момент запрет на полеты сохраняется.

Ряд школ отменил уроки, а рыбаки отложили рыболовные выезды из-за раздражающего глаза и слизистые вохдуха.

Агентство по смягчению последствий стихийных бедствий заявило, что непосредственной угрозы цунами от вулкана нет.

Ранее сообщалось, что вулкан Дуконо на востоке Индонезии выбросил столб пепла на высоту пяти километров.