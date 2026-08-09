На Сицилии произошло мощное извержение вулкана Этна Над Сицилией закрыли воздушное пространство из-за извержения вулкана Этна

Москва9 авг Вести.На итальянской Сицилии началось мощное извержение вулкана Этна, из-за чего пришлось закрыть воздушное пространство над островом, сообщает Al Jazeera.

Главный сицилийский аэропорт - Катания - приостановил прием рейсов из-за распространения облака из вулканического пепла.

По данным администрации аэропорта Катании, который находится в 45 км от Этны, движение самолетов в зоне пеплового шлейфа полностью перекрыто.

Для обеспечения перевозок граждан, столкнувшихся с задержками рейсов, на железнодорожной дороге запустили дополнительные поезда.

Сотрудники Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) отмечают выбросы лавовых потоков из кратера Вораджине и нарастание сейсмических толчков.

Из-за риска для гражданской авиации ученые повысили цветовой код опасности для полетов до максимального - "красного".

Ранее в Гватемале произошло сильное извержение вулкана Фуэго, что привело к массовой эвакуации сотен жителей из близлежащих населенных пунктов.