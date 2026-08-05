В Гватемале произошло мощное извержение вулкана Фуэго В Гватемале из-за мощного извержения вулкана Фуэго эвакуированы сотни жителей

Москва5 авг Вести.В Гватемале произошло сильное извержение вулкана Фуэго, что привело к массовой эвакуации сотен жителей из близлежащих населенных пунктов, сообщает газета The Guardian.

Власти Гватемалы объявили второй по шкале уровень тревоги.

Вулкан выбросил столбы пепла красного цвета на высоту до 6 км. Потоки лавы струились по склонам вулкана, расположенного в 100 км от столицы страны - Гватемала-Сити.

Пожарные службы сообщили об эвакуации 350 жителей из деревень Эль-Порвенир и Лас-Лахитас, расположенных на востоке муниципалитета Сан-Хуан Алотенанго.

Эвакуированных жителей разместили в местном помещении, где развернуты временные спальные места. Точное количество людей, перевезенных в соседние города, пока неизвестно.

Мы уже привыкли к постоянной активности вулкана, но в этот раз все [произошло] слишком [сильно] приводит газета слова местной жительницы Сони Васкес

Между тем на северо-западе Колумбии произошло извержение вулкана Арболетес, местные жители эвакуированы.