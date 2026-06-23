El País: в одном из самых высоких небоскребов в Мадриде началась эвакуация

В Мадриде эвакуируют людей из одного из самых высоких небоскребов Испании El País: в одном из самых высоких небоскребов в Мадриде началась эвакуация

Москва23 июн Вести.Из одного из самых высоких небоскребов в Испании, расположенного в Мадриде, эвакуируют людей из-за пожара. Об этом пишет газета El País.

Уточняется, что возгорание вызвало сильное задымление в здании.

По информации газеты, на место происшествия прибыли пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Необходимую помощь оказали двум работникам, которые получили легкое отравление продуктами горения.

Подчеркивается, что пожар мог вызвать взрыв внутри здания, причины которого пока неизвестны. Сейчас огонь взят под контроль.

Здание, в котором произошел взрыв, насчитывает 45 этажей, а высота небоскреба составляет около 248 метров.