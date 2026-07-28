Названа причина крупного возгорания в метро Барселоны ARA: причиной пожара в метро Барселоны могло быть обрушение облицовки туннелей

Москва28 июл Вести.Возможной причиной пожара в метро Барселоны в Испании могло быть обрушение облицовки стен туннелей. Об этом сообщил директор компании-оператора Ксавьер Флорес, его слова приводит агентство ARA.

Накануне в результате пожара пострадали 136 человек. Погибших, по предварительной информации, нет.

Ксавьер Флорес объяснил, что, по его мнению, возгорание произошло из-за того, что облицовка тоннеля упала и загорелась. Сейчас специалисты выясняют, сгорело ли покрытие тоннеля и упало ли оно, или же оно упало и начало гореть при контакте с контактной сетью говорится в материалах

Ранее сообщалось, что для полного тушения огня и нормализации обстановки спасательным службам понадобилось около двух часов.