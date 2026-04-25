При обрыве троса на аттракционе в испанской Севилье пострадали 4 человека

В Испании в результате обрыва троса на аттракционе пострадали 4 человека При обрыве троса на аттракционе в испанской Севилье пострадали 4 человека

Москва25 апр Вести.В расположенном на юге Испании городе Севилья у аттракциона-катапульты оборвался трос, сообщил британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что в результате обрушения конструкции есть пострадавшие.

Четыре человека, в том числе двое детей, получили легкие травмы в результате инцидента … на знаменитой ежегодной ярмарке в Севилье сказано в публикации

По предварительной информации, один из тросов оборвался в воздухе, в ходе чего находившиеся на высоте люди упали вниз.

Прибывшие на место происшествия спасатели помогли пострадавшим выбраться из-под завалов, а медики оказали им первую помощь.

В феврале 2026 года в Индии жертвой ЧП с аттракционом стал 1 человек, еще 13 пострадали.