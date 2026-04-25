Москва25 апрВести.В расположенном на юге Испании городе Севилья у аттракциона-катапульты оборвался трос, сообщил британский таблоид Daily Mail.
Уточняется, что в результате обрушения конструкции есть пострадавшие.
Четыре человека, в том числе двое детей, получили легкие травмы в результате инцидента … на знаменитой ежегодной ярмарке в Севильесказано в публикации
По предварительной информации, один из тросов оборвался в воздухе, в ходе чего находившиеся на высоте люди упали вниз.
Прибывшие на место происшествия спасатели помогли пострадавшим выбраться из-под завалов, а медики оказали им первую помощь.
В феврале 2026 года в Индии жертвой ЧП с аттракционом стал 1 человек, еще 13 пострадали.