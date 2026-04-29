Москва29 апрВести.Авария на железной дороге, при которой в Испании погибли в январе 46 человек, произошла из-за неисправного рельса, сообщает газета Mundo со ссылкой на доклад властей.
Выводы являются предварительными и могут измениться при появлении новых сведений в ходе расследования, отмечает газета.
Во время аварии у обоих поездов не выявлено никаких неисправностей. Причиной схода с рельсов и последующего столкновения стал сломанный рельсприводит Mundo выдержки из доклада властей
Два скоростных поезда сошли с рельсов в муниципалитете Адамуз 18 января. Испанские власти объявили траур в связи с трагедией, продлившийся до 23 января.