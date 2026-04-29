В Испании сообщили причину крушения поезда с 46 жертвами Крушение поезда в Испании произошло из-за сломанного рельса

Москва29 апр Вести.Авария на железной дороге, при которой в Испании погибли в январе 46 человек, произошла из-за неисправного рельса, сообщает газета Mundo со ссылкой на доклад властей.

Выводы являются предварительными и могут измениться при появлении новых сведений в ходе расследования, отмечает газета.

Во время аварии у обоих поездов не выявлено никаких неисправностей. Причиной схода с рельсов и последующего столкновения стал сломанный рельс приводит Mundo выдержки из доклада властей

Два скоростных поезда сошли с рельсов в муниципалитете Адамуз 18 января. Испанские власти объявили траур в связи с трагедией, продлившийся до 23 января.