В Дубае вспыхнул пожар на верхних этажах небоскреба Emirates Financial Towers

В Дубае загорелись верхние этажи небоскреба Emirates Financial Towers В Дубае вспыхнул пожар на верхних этажах небоскреба Emirates Financial Towers

Москва18 июн Вести.В эмиратском Дубае произошел пожар на верхних этажах небоскреба Emirates Financial Towers. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает газета Khaleej Times, ссылаясь на данные правоохранительных органов и городских служб. Причины случившегося выясняются.

В материале отмечается, что 27-этажный небоскреб расположено на главной улице города - шоссе шейха Зайда. В настоящее время сооружение закрыто на ремонт.

Ранее в Калифорнии произошел один из самых крупных пожаров на складе. Огонь уничтожил склад американской медицинской компании Medline Industries площадью почти 100 тысяч квадратных метров.