Москва18 июнВести.В эмиратском Дубае произошел пожар на верхних этажах небоскреба Emirates Financial Towers. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает газета Khaleej Times, ссылаясь на данные правоохранительных органов и городских служб. Причины случившегося выясняются.
В материале отмечается, что 27-этажный небоскреб расположено на главной улице города - шоссе шейха Зайда. В настоящее время сооружение закрыто на ремонт.
Ранее в Калифорнии произошел один из самых крупных пожаров на складе. Огонь уничтожил склад американской медицинской компании Medline Industries площадью почти 100 тысяч квадратных метров.