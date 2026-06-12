Один из самых крупных складских пожаров произошел в Калифорнии

В Калифорнии произошел один из самых крупных пожаров на складе Один из самых крупных складских пожаров произошел в Калифорнии

Москва12 июн Вести.Огонь уничтожил склад американской медицинской компании Medline Industries площадью почти 100 тысяч квадратных метров в Калифорнии, этот инцидент стал одним из самых крупных пожаров на складах, сообщает телеканал ABC7.

Уточняется, что пожар охватил 92 тысячи квадратных метров склада.

Крупный пожар в складском комплексе города Трэйси бесконтрольно бушевал днем в четверг. …Сообщений о пострадавших не поступало, однако склад площадью около 1 миллиона квадратных футов (92 тысячи метров квадратных – ред​​​.) полностью охвачен огнем отмечается в публикации

Подчеркивается, что с территории склада эвакуированы 120 человек. По словам главы пожарной службы города Рэндалла Брэдли, система пожаротушения в помещении не работала, а в пожарных гидрантах не было воды. Он уточнил, что на тушение пожара может уйти несколько дней.

В мае в американском штате Теннесси произошел крупный пожар на объекте по переработке пластика.