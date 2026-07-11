Москва11 июлВести.В Сосновском округе Челябинской области пожарные ликвидируют возгорание в складском здании. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел в поселке Садовый. К приезду спасателей огонь охватил технику и бочки с горюче-смазочными материалами – они горели и снаружи, и внутри складского помещения.
Из-за отсутствия источников воды в районе к месту направили дополнительные расчеты. К тушению также привлечены сотрудники газодымозащитной службы.
Площадь возгорания удалось удержать в пределах 300 квадратных метров.
В поселке Садовый произошло возгорание в здании склада… Пожар локализован на площади 300 квадратных метровговорится в публикации МЧС
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.