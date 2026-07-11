В Сосновском округе Челябинской области тушат крупный пожар на складе

В поселке Садовый Челябинской области горит склад на площади 300 "квадратов" В Сосновском округе Челябинской области тушат крупный пожар на складе

Москва11 июл Вести.В Сосновском округе Челябинской области пожарные ликвидируют возгорание в складском здании. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Садовый. К приезду спасателей огонь охватил технику и бочки с горюче-смазочными материалами – они горели и снаружи, и внутри складского помещения.

Из-за отсутствия источников воды в районе к месту направили дополнительные расчеты. К тушению также привлечены сотрудники газодымозащитной службы.

Площадь возгорания удалось удержать в пределах 300 квадратных метров.

В поселке Садовый произошло возгорание в здании склада… Пожар локализован на площади 300 квадратных метров говорится в публикации МЧС

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.