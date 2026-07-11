Открытое горение на складе в Сосновском округе Челябинской области ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Челябинской области Открытое горение на складе в Сосновском округе Челябинской области ликвидировано

Москва11 июл Вести.Специалисты справились с открытым горением на складе в поселке Садовый Сосновского округа. Об этом сообщило управление МЧС России по Челябинской области в MAX.

По уточненным данным, внутри склада находились металлические бочки с отработанным маслом и емкости с растворителем.

Открытое горение ликвидировано… Пострадавших нет пишет МЧС

К месту происшествия направили испытательную пожарную лабораторию, чтобы установить причину возгорания.

Ранее сообщалось, что в поселке Садовый вспыхнул склад. Огонь распространился на площадь 300 квадратных метров, а из-за отсутствия источников воды в районе к месту направили дополнительные расчеты.