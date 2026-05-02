Небо на Филиппинах затянуло густым дымом из-за извержения вулкана Майон Извержение вулкана Майон началось на Филиппинах

Москва2 мая Вести.В провинции Алабай на Филиппинах началось извержение вулкана Майон. Небо над регионом затянуло густым дымом, сообщило местное издание GMA News Online.

В субботу над вулканом Майон наблюдалась повышенная вулканическая активность, в результате чего пепел выпал в некоторых районах провинции Албай говорится в публикации

Авторы статьи сослались на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS). По данным учреждения, пеплопад затронул города Камалич и Гинобатан.

Жителей провинции призвали соблюдать осторожность и временно воздержаться от посещения опасных зон, особенно оврагов и речных русел, где могут образовываться потоки горячего газа и обломков.