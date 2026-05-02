Москва2 маяВести.В провинции Алабай на Филиппинах началось извержение вулкана Майон. Небо над регионом затянуло густым дымом, сообщило местное издание GMA News Online.
В субботу над вулканом Майон наблюдалась повышенная вулканическая активность, в результате чего пепел выпал в некоторых районах провинции Албайговорится в публикации
Авторы статьи сослались на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS). По данным учреждения, пеплопад затронул города Камалич и Гинобатан.
Жителей провинции призвали соблюдать осторожность и временно воздержаться от посещения опасных зон, особенно оврагов и речных русел, где могут образовываться потоки горячего газа и обломков.