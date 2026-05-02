Москва2 маяВести.В провинции Алабай на Филиппинах началось извержение вулкана Майон. Небо над регионом затянуло густым дымом, сообщило местное издание GMA News Online.

В субботу над вулканом Майон наблюдалась повышенная вулканическая активность, в результате чего пепел выпал в некоторых районах провинции Албай

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Авторы статьи сослались на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS). По данным учреждения, пеплопад затронул города Камалич и Гинобатан.

Жителей провинции призвали соблюдать осторожность и временно воздержаться от посещения опасных зон, особенно оврагов и речных русел, где могут образовываться потоки горячего газа и обломков.