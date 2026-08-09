Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил столб дыма и пепла на 2,2 км в высоту

Вулкан в Японии выбросил столб дыма и пепла на высоту 2,2 км Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил столб дыма и пепла на 2,2 км в высоту

Москва9 авг Вести.Вулкан Сакурадзима, расположенный в японской префектуре Кагосима, в субботу выбросил столб дыма и пепла на высоту до 2,2 километра. Об этом сообщает местный телеканал "Кагосима ТВ".

Извержение носило взрывной характер и произошло в кратере Минамидакэ. Вулканические фрагменты разлетелись на расстояние до 600 метров. Осадки пепла зафиксированы в двух районах, входящих в черту города Кагосима.

В зоне радиусом около двух километров от кратеров Минамидакэ и Сева сохраняется угроза падения крупных обломков и возникновения пирокластических потоков (быстро движущаяся смесь раскаленных вулканических газов, пепла и обломков горных пород).