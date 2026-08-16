В результате землетрясения в Индонезии погибли как минимум 47 человек

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 47 человек В результате землетрясения в Индонезии погибли как минимум 47 человек

Москва16 авг Вести.Жертвами мощного землетрясения в Индонезии стали по меньшей мере 47 человек.

Об этом сообщает газета Straits Times со ссылкой на данные национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

47 человек погибли в землетрясении говорится в материале

Согласно отчетам, пострадали 50 человек.

Ранее сообщалось, что разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 в ночь на 15 августа в Индонезии привело к десяткам жертв. Стихия застала многих жителей спящими.

Подземный толчок сопровождался афтершоками. Очередное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 13:54 по московскому времени на западе Индонезии в провинции Северная Суматра. Его эпицентр был всего в 8 километрах от 210-тысячного города Пематангсиантар.