В Индонезии из-за землетрясения погибли 70 человек, без крова остались 40 тыс.

В Индонезии из-за землетрясения без крова остались 40 тыс. человек В Индонезии из-за землетрясения погибли 70 человек, без крова остались 40 тыс.

Москва19 авг Вести.Около 40 тысяч человек остались без крова, почти 12 тысяч домов получили повреждения в результате землетрясения, произошедшего в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара 15 августа. Об этом сообщило издание Jakarta Globe, ссылаясь на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии.

По последним данным, число жертв землетрясения магнитудой 7,7 достигло 70, ранения получили 1 182 человека. Удар стихии затронул свыше 16 тысяч семей в трех провинциях. В пострадавших районах повреждено 11 925 домов, 663 учебных заведения, 184 правительственных здания, 182 медучреждения и 173 религиозных объекта.

Спасательные службы продолжают поиски пропавших без вести.

Информационноое агентство Antara со ссылкой на секретаря кабмина азиатской республики Тедди Индру Виджаю сообщило, что власти страны направили в общей сложности 253 тонны помощи пострадавшим от стихийного бедствия жителям провинции Восточная Нуса-Тенгара.