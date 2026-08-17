Москва17 авгВести.Количество жертв землетрясения магнитудой 7,7, случившегося в ночь на 15 августа в Индонезии, возросло до 68 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Число погибших в результате землетрясения в восточной Индонезии в воскресенье выросло до 68говорится в сообщении
Ранее было известно о 53 погибших.
В ночь на 15 августа Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 7,7 вблизи индонезийского острова Флорес. Стихия застала многих местных жителей во сне.
Подземный толчок сопровождался афтершоками: новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло в субботу в 13:54 по московскому времени на западе страны, в провинции Северная Суматра. Его эпицентр находился всего в 8 километрах от Пематангсиантара - города с населением 210 тыс. человек.
16 августа национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) сообщало как минимум о 47 погибших и 50 пострадавших.