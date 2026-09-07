Искусственные дожди в Индонезии смоют вулканический пепел Кракатау В Индонезии вызовут искусственные дожди, чтобы смыть вулканический пепел

Москва7 сен Вести.В Индонезии пройдут искусственные дожди, чтобы очистить воздух от вулканического пепла после извержения вулкана Анак-Кракатау. Об этом сообщил глава Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям (BNPB) Сухарьянто, слова которого приводит РИА Новости.

Как только условия станут более благоприятными, мы начнем операцию. Самолеты уже готовы в аэропорту Пондок-Кабе сказал Сухарьянто

Операция по модификации погоды спровоцирует выпадение осадков и поможет вымыть частицы вулканического пепла из атмосферы​​​ столицы страны Джакарты и соседних с ней регионов - провинций Бантен и Лампунг. Вулканический пепел уже привел к нарушениям работы нескольких аэропортов Индонезии.

Извержение вулкана Анак-Кракатау наблюдается с 4 сентября. Оно сопровождается грохотом, вибрациями и фонтанами лавы. Вулканический пепел поднимался примерно до 14,6 километра над уровнем моря.