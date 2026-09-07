Москва7 сен Вести.Более 166 тысяч пассажиров столкнулись с отменами и задержками рейсов в крупнейшем аэропорту Индонезии Сукарно-Хатта из-за распространения вулканического пепла после извержения Анак-Кракатау. Об этом сообщает Jakarta Globe.

По данным аэропорта, к вечеру воскресенья, 6 сентября, ограничения затронули 1039 рейсов, включая 746 внутренних, 272 международных и 21 грузовой.

Изменения коснулись 166 351 пассажира, уточняется в сообщении.

Утром в понедельник в терминалах аэропорта скопились тысячи пассажиров. У стоек авиакомпаний образовались очереди из желающих вернуть билеты или перенести вылет, часть рейсов была перенесена на вторник.

Некоторым пассажирам пришлось провести ночь в залах ожидания, поскольку они не смогли найти альтернативный транспорт или оплатить проживание в гостинице.

Ранее сообщалось, что из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии были закрыты восемь аэропортов. В Минтрансе страны призвали отказаться от посещения закрытых аэропортов в период приостановки полетов, а также следить за обновлениями статуса рейсов.