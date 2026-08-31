Девять рейсов задерживаются из-за сложных погодных условий в Якутске

Из-за сложных погодных условий в Якутске задерживаются 9 рейсов Девять рейсов задерживаются из-за сложных погодных условий в Якутске

Москва31 авг Вести.Аэропорт Якутск работает в сложных погодных условиях, задерживается девять рейсов, сообщается в MAX-канале воздушной гавани республики.

Утром в понедельник, 31 августа, видимость в городе составляла всего 150 метров.

Задержаны 9 местных рейсов, из них 7 регулярных отмечается в сообщении

Рейс из Шереметьево прибудет с задержкой. Три самолета ушли на запасной аэродром в Нерюнгри (Чульман). Пассажиров призывают перед выездом в аэропорт обязательно проверяйте статус своего рейса.

Ранее сообщалось, что в связи с ограниченной видимостью утром в понедельник, 31 августа, аэропорт Якутска не принимает и не выпускает воздушные суда, приостановлена работа паромных переправ.