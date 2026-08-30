Следовавшие в Якутск самолеты перенаправили в авиагавань Нерюнгри

Самолеты из нескольких городов России не смогли сесть в Якутске Следовавшие в Якутск самолеты перенаправили в авиагавань Нерюнгри

Москва30 авг Вести.Самолеты, следовавшие из нескольких российских городов в Якутск, вынужденно приземлились в аэропорту Нерюнгри. Об этом сообщала Дальневосточная транспортная прокуратура.

Сегодня воздушные суда, выполнявшие рейсы в Якутск из Новосибирска, Иркутска, Владивостока и Москвы, по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения совершили посадки в аэропорту Нерюнгри… В здании аэровокзала организована мобильная приемная, несколько граждан обратились с жалобами говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что часть рейсов уже продолжила движение по маршруту.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предупредили жителей Якутска о необходимости избегать нахождения на улице из-за смога. Кроме того, в городе образовался плотный туман.