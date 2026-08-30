Москва30 авг Вести.Густой смог и плотный туман накрыли Якутск утром 30 августа, в воскресенье. Причиной задымления стали лесные пожары на территории республики и Красноярского края. Как рассказали в Управлении Роспотрбенадзора региона, превышения уровня вредных веществ в воздухе нет, однако местным жителям стоит как можно реже выходить на улицы и не открывать окна.

В пробах атмосферного воздуха превышения установленных предельно допустимых концентраций… не установлено… Ограничьте пребывание на открытом воздухе, в том числе занятия физической культурой... По возможности не выходите на улицу без необходимости. Герметизация помещений. Держите окна и форточки закрытыми говорится в сообщении ведомства

Также специалисты рекомендуют находиться вне помещений в медицинских масках или респираторах. А при выявлении таких симптомов как сухой кашель, одышка, головокружение или першение в горле – немедленно обращаться в больницу.