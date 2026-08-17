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Ликвидирован последний лесной пожар в Якутии

В Якутии потушен последний крупный лесной пожар Ликвидирован последний лесной пожар в Якутии

Москва17 авг Вести.В Якутии потушен последний крупный лесной пожар. Об этом сообщила пресс-служба Авиалесохраны Республики Саха (Якутия). Пожарные ликвидировали очаг возгорания в Среднеколымском районе.

16 августа в 22.00 полностью ликвидирован лесной пожар на территории Колымского лесничества отметила пресс-служба в мессенджере МАХ

Территория лесничества была охвачена огнем с 24 июля, причина — сухие грозы. Порывистый ветер распространял пламя и усложнял работу пожарных. Площадь возгорания составила 68 120 га.