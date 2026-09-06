Пять лесных пожаров на площади 65 тыс. га ликвидировано за сутки в Якутии

В Якутии за сутки потушили 5 лесных пожаров на площади почти 65 тыс. га Пять лесных пожаров на площади 65 тыс. га ликвидировано за сутки в Якутии

Москва6 сен Вести.За прошедшие сутки на территории Якутии ликвидировано 5 лесных пожаров на общей площади 64 479 га. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Возгорания были потушены в Нюрбинском, Мирнинском и Оленекском районах.

За прошедшие сутки новых пожаров не обнаружено. Продолжается тушение 8 лесных пожаров на общей площади 400 950 га в Верхневилюйском, Мирнинском, Намском, Нюрбинском и Хангаласском районах уточняется на сайте правительства Якутии

В то же время продолжается ликвидация еще девяти лесных пожаров на общей площади 400 968 га. К тушению огня привлечены 716 человека и 53 единицы техники.