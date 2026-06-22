Пожар на городском полигоне ТКО в Якутске полностью потушен

В Якутске полностью потушили пожар на городском полигоне ТКО Пожар на городском полигоне ТКО в Якутске полностью потушен

Москва22 июн Вести.Возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов в Якутске полностью ликвидировано. Об этом сообщила окружная администрация города.

По информации МУП "Жилкомсервис", работы по тушению возгорания на городском мусорном полигоне (9-й км Вилюйского тракта) успешно завершены. Очаг горения полностью ликвидирован говорится в сообщении администрации в MAX

Тушение велось круглосуточно. Пожар был обнаружен утром 14 июня, его площадь достигала 1,5 га. По состоянию на 20 июня площадь горения и задымления сократилась до 0,4 га.