Превышение ПДК загрязняющих веществ выявили на полигоне в Якутске после пожара

Москва31 мая Вести.Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ выявлено в воздухе в Якутске после возгорания мусора на полигоне твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Возгорание на полигон ТКО, расположенном на 9-м км Вилюйского тракта, произошло днем 31 мая. В настоящее время производится обваловка очага горения, привлечено 10 единиц техники.

В точках отбора проб атмосферного воздуха в районе аэропорта и в районе микрорайона Марха зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций: по оксиду углерода - 1 ПДК, по диоксиду серы - 1 ПДК говорится в сообщении

Управлением республиканского Роспотребнадзора организован усиленный лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха. Уже проведены инструментальные измерения в 5 контрольных точках в селитебной зоне.

Ситуация находится на контроле ведомства. Мониторинг качества воздуха продолжается.