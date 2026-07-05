Пожар на полигоне ТКО в Якутске тушили два дня

Возгорание на полигоне ТКО в Якутске ликвидировано Пожар на полигоне ТКО в Якутске тушили два дня

Москва5 июл Вести.Возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов в Якутске ликвидировано, сообщила в мессенджере МАХ пресс-служба окружной администрации Якутска со ссылкой на директора "Жилкомсервиса" Юрия Спиридонова.

В 9 часов утра 5 июля полностью ликвидировано возгорание на городском полигоне сказал Спиридонов

Пожар начался утром 3 июля. Сейчас место возгорания отсыпано песком в один, местами в два слоя.

Полигон работает в штатном режиме.

Предыдущее возгорание на полигоне потушили 22 июня. Тушение велось круглосуточно. Пожар был обнаружен утром 14 июня, его площадь достигала 1,5 га. По состоянию на 20 июня площадь горения и задымления сократилась до 0,4 га.