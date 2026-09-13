Москва13 сенВести.В Якутии полностью ликвидирован крупный лесной пожар, действовавший в Сюльдюкарском лесничестве с начала августа. Об этом сообщила республиканская служба Авиалесоохраны.
Пожар возник от сухой грозы. Площадь составила 127 343 га. Это было одно из самых больших по площади возгораний за сезон. Количество задействованных огнеборцев превышало 100 человекговорится в канале ведомства на платформе MAX
Согласно данным Авиалесоохраны Якутии, в настоящее время в Мирнинском районе республики ликвидированы все лесные пожары.