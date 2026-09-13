Крупный лесной пожар площадью более 127 тыс. га ликвидирован в Якутии

В Якутии ликвидирован крупный лесной пожар Крупный лесной пожар площадью более 127 тыс. га ликвидирован в Якутии

Москва13 сен Вести.В Якутии полностью ликвидирован крупный лесной пожар, действовавший в Сюльдюкарском лесничестве с начала августа. Об этом сообщила республиканская служба Авиалесоохраны.

Пожар возник от сухой грозы. Площадь составила 127 343 га. Это было одно из самых больших по площади возгораний за сезон. Количество задействованных огнеборцев превышало 100 человек говорится в канале ведомства на платформе MAX

Согласно данным Авиалесоохраны Якутии, в настоящее время в Мирнинском районе республики ликвидированы все лесные пожары.