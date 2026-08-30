Работа паромных переправ в Якутии приостановлена в связи с сильным туманом

Паромные переправы закрыты в Якутии из-за сильного тумана Работа паромных переправ в Якутии приостановлена в связи с сильным туманом

Москва30 авг Вести.Паромные переправы Якутск - Нижний Бестях, Кангалассы - Соттинцы и Мохсоголлох – Качикатцы приостановили работу из сильного тумана, накрывшего столицу Республики Саха и окрестности, сообщила пресс-служба минтранса региона в мессенджере МАХ.

В связи с отсутствием видимости временно прекращена работа паромной переправы Якутск - Нижний Бестях, Кангалассы - Соттинцы и Мохсоголлох - Качикатцы включая пассажирские перевозки написали в пресс-службе

Там уточнили, что работа переправ приостановлена для обеспечения безопасности пассажиров и персонала, о возобновлении сообщат дополнительно.