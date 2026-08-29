Транскам в Северной Осетии закрыли для транспорта из-за плохой погоды

В Северной Осетии Транскам закрыли для всех видов транспорта Транскам в Северной Осетии закрыли для транспорта из-за плохой погоды

Москва29 авг Вести.В Северной Осетии движение автомобильного транспорта полностью приостановлено по Транскавказской магистрали на фоне ухудшения погодных условий, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Запрещено движение всех автотранспортных средств на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19.00 29 августа 2026 года до особого распоряжения сказано в сообщении

В ведомстве настоятельно рекомендовали автомобилистам воздержаться от поездок по трассе до нормализации погоды.

В Федеральной таможенной службе в свою очереди добавили, что движение всех видов транспорта приостановлено через международный автомобильный пункт пропуска Нижний Зарамаг на границе с Южной Осетией.