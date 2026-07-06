Синоптик Маршалик: Якутию ждет жара под 40 градусов Татьяна Маршалик: в Якутию придет жара до 36 градусов

Москва6 июл Вести.В западных и центральных районах Якутии установилась очень жаркая погода, и в ближайшее время синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температуры.

Как рассказала ИС "Вести" начальник Гидрометцентра Якутии Татьяна Маршалик, в ближайшие трое суток почти во всех районах - центральной, западной и в южной части Якутии - температура воздуха достигнет 31-36°C. Это всего на три градуса ниже абсолютного рекорда, который был установлен в 1947 году в Ленинском районе Республики.

Далее, к концу рабочей недели, из-за смещения холодной воздушной массы на северо-запад и запад территории, температура воздуха понизится на 10-15°C.

К сожалению, жара повлияет на пожароопасную обстановку, в некоторых районах Якутии сохраняется чрезвычайно высокие четвертый и пятый класс пожароопасности.