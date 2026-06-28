Москва28 июнВести.Пляжи Калининградской области переполнены из-за сильнейшей жары до 36 градусов, пишет SHOT.
Она пришла в этот российский регион из Западной Европы, где в июне фиксировались экстремальные показатели температуры. Сообщалось, что плавились даже светофоры.
Местные жители заполнили пляжи в Балтийске и Зеленоградске у берега Балтийского моря. … Места возле водоемов переполнены и в самом Калининградеговорится в публикации
Местные жители рассказали изданию, что прямо на пляжах некоторые ставят палатки. Правда, по песку ходить сложно – он очень горячий.
При этом некоторые, несмотря на жару, прямо на пляжах ставят мангалы и жарят шашлыки.
Судя по прогнозу, сегодня в регионе в разгар дня ожидается плюс 36, а температура воды прогрелась до 22 градусов, но синоптики прогнозируют понижение температуры уже в ближайшие дни.