Пляжи в Калининградской области переполнены людьми из-за сильнейшей жары SHOT: пляжи под Калининградом переполнены из-за 36-градусной жары

Москва28 июн Вести.Пляжи Калининградской области переполнены из-за сильнейшей жары до 36 градусов, пишет SHOT.

Она пришла в этот российский регион из Западной Европы, где в июне фиксировались экстремальные показатели температуры. Сообщалось, что плавились даже светофоры.

Местные жители заполнили пляжи в Балтийске и Зеленоградске у берега Балтийского моря. … Места возле водоемов переполнены и в самом Калининграде говорится в публикации

Местные жители рассказали изданию, что прямо на пляжах некоторые ставят палатки. Правда, по песку ходить сложно – он очень горячий.

При этом некоторые, несмотря на жару, прямо на пляжах ставят мангалы и жарят шашлыки.

Судя по прогнозу, сегодня в регионе в разгар дня ожидается плюс 36, а температура воды прогрелась до 22 градусов, но синоптики прогнозируют понижение температуры уже в ближайшие дни.