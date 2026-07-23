Калининград недосчитался туристов из-за жары и проблем с логистикой В Калининграде зафиксирован спад турпотока из-за погодных и транспортных проблем

Москва23 июл Вести.Калининград столкнулся со снижением туристического потока на фоне аномальной жары и транспортных сложностей. Об этом Национальной службе новостей сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.

По его словам, загрузка отелей на уровне 50-70 процентов не является критичной - гостиницы могут регулировать доход за счет цен и имеют финансовую подушку, накопленную в предыдущие периоды.

Основными факторами, повлиявшими на спад, эксперт назвал погодные условия, макроэкономическую и геополитическую обстановку, а также проблемы с доступностью региона: перебои с топливом, задержки рейсов и общее снижение потребительского спроса на фоне экономии.

Частично повлияли погодные условия, была аномальная жара. Но в целом сказались больше макроэкономические и геополитические условия. Стало чуть сложнее туда добраться, и проблемы с бензином были, есть задержки рейсов цитирует Александра Курносова НСН

По мнению вице-президента АТОР, при благоприятных условиях турпоток можно нарастить.

В свою очередь вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что Калининград не заметит отсутствия туристов - там, наоборот, наблюдается дефицит мест в отелях и на пляжах.