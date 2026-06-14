Москва14 июн Вести.В городе Усть-Илимск в Иркутской области отмечено задымление от лесных пожаров. Об этом сообщил глава города Эдуард Симонов.

В связи со сменой ветра в город пришло задымление. Сообщаю: на территории Усть-Илимска пожаров нет. В настоящее время действуют два пожара в Усть-Илимском районе и соседних территориях. Именно это стало причиной задымления в городе приводятся слова мэра в канале администрации Усть-Илимска в мессенджере MAX

В этой связи Симонов обратился к жителям города с просьбой при сильном задымлении соблюдать меры предосторожности - закрыть окна, ограничить выход на улицу и завесить окна влажной тканью.