Москва28 июл Вести.В аэропорту Петропавловска-Камчатского задерживаются рейсы из-за ухудшения погодных условий, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани Елизово.

Так, задержаны вылеты двух рейсов в Оссору, по одному — в Никольское, Усть-Камчатск и Южно-Сахалинск. Кроме того, с задержкой приземлился самолет из Анадыря. Остальные рейсы выполняются по расписанию.

На прошлой неделе к берегам Камчатки подошел очередной атмосферный вихрь, который принес в регион ливневые дожди, облачность и понижение температуры. В настоящее время в Петропавловске-Камчатском пасмурно, идет дождь.

Пассажирам и встречающим рекомендуется уточнять актуальную информацию на сайте аэропорта.