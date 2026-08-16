Власти Зимбабве начали расследование по факту крушения парома на озере Кариба В Зимбабве расследуют обстоятельства крушения парома, унесшее жизни 84 человек

Москва16 авг Вести.Власти Зимбабве начали расследование обстоятельств крушения парома на искусственном водохранилище Кариба, произошедшего 11 августа, сообщил министр транспорта и развития инфраструктуры страны Феликс Мхона.

Ранее полиция Зимбабве заявила, что число жертв аварии парома, на борту которого находились свыше 160 человек, достигло 84. В связи с трагедией в стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Государственный министр по делам провинции Западный Машоналенд Мариан Чомбо обратилась к родственникам пассажиров затонувшего парома с просьбой информировать власти об их судьбе. По данным, которые привела Чомбо, спасены 67 человек, находившихся на борту судна.

Поисково-спасательные операции на водохранилище Кариба продолжаются. Точное количество людей, находившихся на пароме, до сих пор официально не подтверждено.

Изначально сообщалось о 160 пассажирах, позднее эта цифра была скорректирована до более чем 100 человек.