Количество погибших при аварии парома в Зимбабве превысило 70 человек ZBC: при крушении парома в Зимбабве погибли 72 человека

Москва16 авг Вести.Количество погибших при крушении 11 августа парома на искусственном водохранилище Кариба в Зимбабве увеличилось до 72 человек, сообщает телеканал ZBC со ссылкой на полицию.

Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются, одновременно идет опознание тел погибших.

Точное количество пассажиров, находившихся на борту судна, остается неизвестным, поскольку детей пропускали на паром без билетов в сопровождении взрослых.

По предварительным сведениям, причиной крушения стали сильный ветер и волнение на водоеме, глубина которого превышает 50 м. На пароме могли находиться более 160 человек, спасти удалось 77 человек.