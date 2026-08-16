Москва16 авгВести.Количество погибших при крушении 11 августа парома на искусственном водохранилище Кариба в Зимбабве увеличилось до 72 человек, сообщает телеканал ZBC со ссылкой на полицию.
Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются, одновременно идет опознание тел погибших.
Точное количество пассажиров, находившихся на борту судна, остается неизвестным, поскольку детей пропускали на паром без билетов в сопровождении взрослых.
По предварительным сведениям, причиной крушения стали сильный ветер и волнение на водоеме, глубина которого превышает 50 м. На пароме могли находиться более 160 человек, спасти удалось 77 человек.