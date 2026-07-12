Речной паром врезался в мост в Сирии: погибли двое детей Двое детей погибли при столкновении речного парома с мостом в Сирии

Москва12 июл Вести.Двое детей погибли и семь взрослых пострадали в результате столкновения речного парома с мостом через реку Евфрат на востоке Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на службу гражданской обороны.

По его данным, речной паром, на борту которого находились не менее 35 человек, столкнулся с военным мостом при переправе через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор​​​. Два ребенка погибли. Семь пострадавших взрослых доставили в медучреждение.

Отмечается, что 15 человек удалось спасти. Поиски остальных пассажиров парома продолжаются.

Ранее в Сирии произошли взрывы во время визита президента Франции Эммануэля Макрона. Согласно информации сирийского МВД, в результате инцидента один человек погиб и более 30 получили ранения, включая четырех полицейских. Среди пострадавших оказался замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуши.