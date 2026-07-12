Москва12 июлВести.Двое детей погибли и семь взрослых пострадали в результате столкновения речного парома с мостом через реку Евфрат на востоке Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на службу гражданской обороны.
По его данным, речной паром, на борту которого находились не менее 35 человек, столкнулся с военным мостом при переправе через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. Два ребенка погибли. Семь пострадавших взрослых доставили в медучреждение.
Отмечается, что 15 человек удалось спасти. Поиски остальных пассажиров парома продолжаются.
Ранее в Сирии произошли взрывы во время визита президента Франции Эммануэля Макрона. Согласно информации сирийского МВД, в результате инцидента один человек погиб и более 30 получили ранения, включая четырех полицейских. Среди пострадавших оказался замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуши.