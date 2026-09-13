Жертвой кораблекрушения у Вануату стал один человек, более 30 пропали без вести

Более 30 человек пропали без вести при крушении парома у побережья Вануату Жертвой кораблекрушения у Вануату стал один человек, более 30 пропали без вести

Москва13 сен Вести.Жертвой крушения парома в акватории тихоокеанского государства Вануату стал как минимум один человек, еще свыше 30 пассажиров и членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Трагедия с судном MV Matui произошла во время следования между островами Эспириту-Санто и Амба. На данный момент спасательным службам удалось эвакуировать из воды 15 выживших, передает агентство Reuters со ссылкой на аппарат главы правительства страны Джотама Напата.

Согласно предварительным выводам специалистов, к опрокидыванию и затоплению парома привели сложные метеоусловия в зоне перехода вкупе с превышением допустимой загрузки борта.

В районе бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее в Турецкой Республике Северного Кипра произошло кораблекрушение. В момент трагедии на борту катамарана находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе две россиянки.