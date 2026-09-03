Число погибших при крушении катамарана у берегов Кипра выросло до 10 Количество жертв кораблекрушения у берегов Кипра возросло до 10

Москва3 сен Вести.Число жертв крушения катамарана "Фило Джет" у северного побережья Кипра возросло до десяти. Об этом сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Нам стало известно, что тело еще одного человека было извлечено и поднято на поверхность. После завершения идентификации в соответствии с административными процедурами личность человека, которому принадлежит извлеченное тело, будет обнародована приводит газета Cyprus Mail заявление Йылмаза

Кораблекрушение произошло 30 августа примерно в 2,5 км от города Гирне в Турецкой Республике Северного Кипра. В момент трагедии на борту катамарана находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе две россиянки. Одну из них спасли, ее жизни ничего не угрожает, вторая числится пропавшей без вести, сообщили ранее в посольстве РФ в Турции.