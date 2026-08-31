Гражданка России погибла на пароме, затонувшем у Кипра

Россиянка погибла при крушении парома у берегов Кипра Гражданка России погибла на пароме, затонувшем у Кипра

Москва31 авг Вести.Россиянка есть среди погибших при крушении парома у берегов Северного Кипра, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Турции.

Паром Filo Denizcilik​​​ потерпел крушение в воскресенье, 30 августа. Погибли по меньшей мере восемь человек. Российское посольство информировало об отсутствии россиян среди погибших на пароме, ссылаясь на данные властей самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра.

…По поступившим от турецких властей уточненным данным, в катастрофе погибла гражданка Российской Федерации​​​. Выражаем соболезнования родным и близким цитирует агентство сообщение дипмиссии

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