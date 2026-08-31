Москва31 авгВести.Российские дипломаты прибыли на Кипр для выяснения информации о том, что среди лиц, пропавших без вести в результате крушения морского парома, есть гражданка РФ. Об этом заявили в российском посольстве в Никосии.
По словам диппредставительства, которые приводит ТАСС, имя пропавшей без вести - Юлия Озджан. Ее муж - Айхан Озджан - также пропал.
На месте трагедии сейчас находятся российские дипломаты для получения формального подтверждения поступившей информации о том, что среди числящихся пропавшими без вести граждан Турции есть женщина, также имеющая и российское гражданствоотмечается в сообщении
В посольстве подчеркнули, что их дочь - Мила Озджан с гражданством Турции и РФ, была спасена и находится в настоящий момент в больнице города Кирения.
Ранее сообщалось, что среди погибших при крушении парома у берегов Северного Кипра есть россиянка.