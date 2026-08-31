Посольство РФ на Кипре проверяет информацию о пропавшей без вести россиянке Посольство РФ на Кипре: дипломаты проверяют информацию о пропавшей россиянке

Москва31 авг Вести.Российские дипломаты прибыли на Кипр для выяснения информации о том, что среди лиц, пропавших без вести в результате крушения морского парома, есть гражданка РФ. Об этом заявили в российском посольстве в Никосии.

По словам диппредставительства, которые приводит ТАСС, имя пропавшей без вести - Юлия Озджан. Ее муж - Айхан Озджан - также пропал.

На месте трагедии сейчас находятся российские дипломаты для получения формального подтверждения поступившей информации о том, что среди числящихся пропавшими без вести граждан Турции есть женщина, также имеющая и российское гражданство отмечается в сообщении

В посольстве подчеркнули, что их дочь - Мила Озджан с гражданством Турции и РФ, была спасена и находится в настоящий момент в больнице города Кирения.

Ранее сообщалось, что среди погибших при крушении парома у берегов Северного Кипра есть россиянка.