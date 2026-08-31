Москва31 авгВести.До 20 увеличилось количество пропавших без вести в результате крушения парома у берегов Северного Кипра. Об этом сообщил премьер-министр острова Унал Устель.
Также, по его словам, удалось спасти 239 человек.
Паром Filo Denizcilik потерпел крушение 30 августа. В результате погибли как минимум восемь человек, включая гражданку России. Об этом сообщило посольство РФ в Турции. Однако власти Северного Кипра предоставляют другие данные. По их информации, все погибшие, как и пропавшие без вести, были гражданами Турции или самого острова.
После трагедии на Северном Кипре был объявлен трехдневный траур.