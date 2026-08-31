Посольство: после крушения парома у Кипра пропала одна россиянка, другая спасена

Посольство РФ в Турции: на затонувшем у Кипра пароме были россиянки Посольство: после крушения парома у Кипра пропала одна россиянка, другая спасена

Москва31 авг Вести.Две гражданки России находились на борту парома, затонувшего у берегов Кипра. Одну из них удалось спасти, ее жизни ничего не угрожает, вторая на данный момент числится пропавшей без вести. Об этом сообщило посольство РФ в Турции.

Одна из них была спасена, угрозы ее жизни нет. Вторая на настоящий момент числится пропавшей без вести. Посольство продолжает следить за ситуацией говорится в публикации в Telegram-канале диппредставительства

30 августа паром "Фило Джет", на борту которого находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, перевернулся в море примерно в 2,5 км от берега города Гирне, расположенного в Турецкой Республике Северного Кипра. По последним данным, погибли по меньшей мере восемь человек, 20 числятся пропавшими без вести.

Ранее посольство России в Турции сообщало в своем Telegram-канале, что в результате крушения парома погибла гражданка РФ, однако позднее эта публикация была удалена.

После трагедии на Северном Кипре был объявлен трехдневный траур.