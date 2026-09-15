Москва15 сен Вести.У берегов Индонезии обнаружили обломки затонувшего пассажирского судна Virgo Transport 8, на борту которого находились 243 человека. Корпус нашли лежащим на глубине около 30 метров в Яванском море.

Паром попал в сильный шторм в минувшие выходные во время рейса из Сурабаи в Банджармасин, успев передать сигнал о критическом крене и трехметровых волнах. К настоящему моменту спасти удалось 108 человек , еще шесть пассажиров погибли, а судьба 129 человек остается неизвестной .

Спасательные службы совместно с ВМС Индонезии продолжают поисковую операцию на воде и обдумывают возможность перемещения обломков на мелководье. сообщил глава местной спасательной службы Мохаммад Сяфии.

Об этом пишет агентство Antara.