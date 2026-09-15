Москва15 сенВести.У берегов Индонезии обнаружили обломки затонувшего пассажирского судна Virgo Transport 8, на борту которого находились 243 человека. Корпус нашли лежащим на глубине около 30 метров в Яванском море.
Паром попал в сильный шторм в минувшие выходные во время рейса из Сурабаи в Банджармасин, успев передать сигнал о критическом крене и трехметровых волнах. К настоящему моменту спасти удалось 108 человек, еще шесть пассажиров погибли, а судьба 129 человек остается неизвестной. Спасательные службы совместно с ВМС Индонезии продолжают поисковую операцию на воде и обдумывают возможность перемещения обломков на мелководье. сообщил глава местной спасательной службы Мохаммад Сяфии. Об этом пишет агентство Antara.
Мы по-прежнему надеемся, что они будут найдены в целости в ближайшее времясказал Сяфии
Ранее сообщалось, что на поиски людей были брошены силы как минимум 622 человек.