В Индонезии вторые сутки ищут 129 человек, пропавших в бушующем Яванском море

В Индонезии продолжаются поиски пропавших без вести 129 пассажиров парома В Индонезии вторые сутки ищут 129 человек, пропавших в бушующем Яванском море

Москва14 сен Вести.Спасатели в Индонезии вторые сутки подряд занимаются поисками 129 человек, которые пропали без вести в результате крушения пассажирского судна в Яванском море. Процесс осложняется штормом, пишет Reuters со ссылкой на главу национального спасательного агентства Мохаммада Сяфию.

На поиски людей были брошены силы как минимум 622 человек.

Мы бы также задействовали водолазов, но нынешние условия не позволяют этого сделать. В ожидании улучшения погодных условий мы ищем больше сотрудников с особыми навыками сказал собеседник агентства

Кроме того, задействованы пять вертолетов и самолетов, а также 17 кораблей, которые прибыли на место крушения, но из-за плохой погоды не смогли добраться до затонувшего судна.

Трагедия произошла 13 сентября в акватории Яванского моря. Судно Virgo Transport 8, на борту которого находились 243 человека, пропало во время сильного шторма. На данный момент спасены 108 пассажиров и членов экипажа. Шесть человек погибли.