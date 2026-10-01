Antara: число погибших в результате крушения парома в Индонезии выросло до 78

Число погибших в результате крушения парома в Индонезии достигло 78 Antara: число погибших в результате крушения парома в Индонезии выросло до 78

Москва1 окт Вести.Число погибших в результате крушения индонезийского судна Virgo Transport 8 выросло до 78 человек. В поисковых работах задействованы более 1 000 спасателей, передает агентство Antara.

По его данным, на 18-й день работ поисковых служб было установлено местонахождение 186 человек, из которых 108 человек были спасены. 57 человек числятся пропавшими без вести.

По информации газеты The Jakarta Post, 13 сентября во время сильного шторма паром пропал по пути из города Сурабая провинции Восточная Ява в город Банджармасин провинции Южный Калимантан. Всего на борту находились 243 человека, включая 30 членов экипажа.