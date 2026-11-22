Не менее 26 человек погибли в результате крушения судна в Нигерии

Жертвами крушения судна в Нигерии стали 26 человек Не менее 26 человек погибли в результате крушения судна в Нигерии

Москва22 ноя Вести.По меньшей мере 26 человек погибли при крушении судна на юге Нигерии. Поисковая операция на месте трагедии продолжается.

Крушение судна произошло в штате Байелса. Точное число пассажиров судна неизвестно, но по информации газеты Vanguard, оно было переполнено людьми, направлявшимися на похороны.

В публикации отмечается, что судно было старым и уже непригодным для перевозки пассажиров. Затонуло оно в результате механической неисправности.

Первоначально было известно о четырех погибших и 22 спасенных. Однако позднее сотрудники морской полиции и водолазы обнаружили тела еще 24 человек. По словам одного из собеседников газеты, большое число жертв стало следствием того, что пассажирам не были выданы спасательные жилеты.

Ранее сообщалось, что в акватории тихоокеанского государства Вануату затонул паром. Погиб один человек и еще более 30 пропали без вести.