Москва17 октВести.Двенадцать тел были обнаружены после того, как лодка с мигрантами перевернулась у гамбийского острова Джинак. Об этом сообщает информационный портал Senego.
У берегов острова Джинак, Гамбия, перевернулась лодка с мигрантами, предположительно направлявшаяся в Европу по западноафриканскому атлантическому маршруту. Гамбийский Красный Крест обнаружил двенадцать телговорится в сообщении
Отмечается, что число пропавших без вести остается неопределенным. Дополнительная информация будет опубликована по мере продвижения спасательной операции.
Ранее у берегов Джибути затонула лодка с мигрантами, погибли больше 130 человек.