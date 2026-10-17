Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Гамбии, погибли не менее 12 человек

Судно с мигрантами затонуло у берегов Гамбии, погибли не менее 12 человек Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Гамбии, погибли не менее 12 человек

Москва17 окт Вести.Двенадцать тел были обнаружены после того, как лодка с мигрантами перевернулась у гамбийского острова Джинак. Об этом сообщает информационный портал Senego.

У берегов острова Джинак, Гамбия, перевернулась лодка с мигрантами, предположительно направлявшаяся в Европу по западноафриканскому атлантическому маршруту. Гамбийский Красный Крест обнаружил двенадцать тел говорится в сообщении

Отмечается, что число пропавших без вести остается неопределенным. Дополнительная информация будет опубликована по мере продвижения спасательной операции.

Ранее у берегов Джибути затонула лодка с мигрантами, погибли больше 130 человек.