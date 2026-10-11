Число погибших в кораблекрушении у берегов Джибути выросло до 139

У берегов Джибути затонула лодка с мигрантами, погибли больше 130 человек Число погибших в кораблекрушении у берегов Джибути выросло до 139

Москва11 окт Вести.Количество жертв кораблекрушения у берегов Джибути выросло до 139. Об этом сообщила Международная организация по миграции в своем официальном канале в социальной сети X.

Число погибших в результате кораблекрушения в Джибути достигло 139, при этом 84 человека все еще числятся пропавшими без вести. По мере продолжения поисково-спасательных работ IOM предоставляет экстренную помощь выжившим говорится в сообщении

Портал Africa News подтвердил количество жертв, указав, что среди погибших есть 15 детей. По данным издания, лодка перевозила граждан Эфиопии, которые хотели покинуть страну. Для этого они прибыли в Джибути, чтобы на лодке пересечь Баб-эль-Мандебский пролив и попасть в Йемен.